Manchester United'ın süper yıldızı Cristiano Ronaldo'dan flaş karar!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo, kariyerinin belki de en verimsiz sezonlarından birini geçiriyor. Kırmızı Şeytanlar'la çıktığı son 6 maçta gol bulamayan Portekizli oyuncu, 2009 yılından bu yana ilk kez böyle bir performans sergiledi. Öte yandan İngiliz basınından ise flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2022- 13:17