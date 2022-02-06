İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Valencia ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Valencia - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Valencia - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İSPANYA LİGİ PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ!

İSPANYA LİGİ FİKSTÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ!

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Valencia - Real Sociedad karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Valencia - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCIA - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Real Sociedad maçı 6 Şubat Pazar günü saat 16:00'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.