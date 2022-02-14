Serie A'nın eski golcülerinden Francesco Flachi, 12 yıllık aranın ardından futbola geri dönüyor.

Kariyeri boyunca Serie A'da 134 maça çıkan Flachi, 42 gole imza atmış ve 2010'da aldığı cezanın ardından futboldan uzaklaşmıştı. İtalyan golcü uyuşturucu madde kullanımından men edilmişti.

46 yaşındaki Flachi cezasının bitiminin ardından yeniden yeşil sahalara döndü. İtalyan golcü bu hamleyi futbolu kendi kararı ve kurallarıyla bırakmak için yaptı.

Kariyerini kendi kararıyla bitirmek için futbola geri dönen Flachi, İtalyan 5. kümesinde mücadele eden doğduğu şehrin takımı Signa 1914 ile anlaştı.

"BU BENİM YENİDEN DOĞUŞUM"

Francesco Flachi 12 yıl sonra futbola dönüşünü yeniden doğuş olarak nitelendirdi.

"Bugün 12 yıllık ayrılığım sona erdi. Bu benim yeniden doğuşumu simgeliyor. Stresten bir haftadır uyuyamıyorum"

"Duygusal bir maç oldu. İlk dakikalarda biraz başım döndü. Çok mutluyum, böyle hissetmemi sağlayan herkese teşekkür ederim"

"Macera yeni başladı. Hadi güzel işler yapalım! Sonra Mayıs ayında antrenörlük kursuna başlayacağım"

FLACHI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Floransa doğumlu Flachi futbola Fiorentina altyapısında başladı ve 1999'da Sampdoria'ya transfer olana dek Artemio Franchi'de top koşturdu.

Kariyerinin en iyi dönemlerini Sampdoria'da geçiren Flachi, kulüpte geçirdiği 8 yılın ardından 2007'de men cezası aldı ve takımdan ayrıldı.

2009'da futbola geri dönen oyuncu Empoli'ye imza attı. Devamında Brescia'ya transfer oldu ve Serie B'de top koştururken 2010'da ikinci kez futboldan men cezası aldı.

Serie A'da 100'den fazla maça çıkan Flachi kariyeri boyunca toplam 135 gol kaydederken bu gollerin 42'sini Serie A'da, 24'ünü ise İtalya Kupası'nda attı.

Francesco Flachi, Signa 1914 formasıyla futbola veda edip antrenörlük kariyerine başlamayı hedefliyor.