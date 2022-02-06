İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Barcelona ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Atletico Madrid maçı 6 Şubat Pazar günü saat 18:15'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

BARCELONA - ATLETICO MADRID MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Ter Stegen; Alves, Araujo, Pique, Alba; F de Jong, Busquets, Pedri; Torres, L de Jong, Gavi

Atletico Madrid: Oblak; Wass, Gimenez, Savic, Hermoso; Carrasco, De Paul, Koke, Lemar; Correa, Suarez