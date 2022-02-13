Dünya gündemi Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi konuşurken Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu da takımı için önlem aldı.
Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'dan savaş önlemi için Antalya kararı!
Rusya ve Ukrayna arasında özellikle son dönemde yaşananlar Dünya gündemini yakından ilgilendiriyor. İki ülke arasında bu yüksek gerilim sebebiyle savaş çıkma ihtimaline karşı, Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu flaş bir karar aldı. Deneyimli antrenör, takımını Antalya kampında tutmaya karar verdi. İşte detaylar...
The Guardian ve Financial Times, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı yönünde haberler yaptı. ABD basınına göre Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerinden biri de başkent Kiev olacak.
Bu gelişmelerin ardından Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu da takımı Ukrayna'ya götürmeme kararı aldı.