Ajansspor'un haberine göre; Her ne kadar Yusuf, 3 hazırlık maçında ortaya koyduğu futbolla şimdiden takımın önemli bir parçası olacağını gösterse de Rus basını Yusuf Yazıcı'nın Lille'de yaşadığı sorunlarla karşılaşacağına dikkat çekti.