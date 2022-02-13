Lille Kulübü, bu sezon takımda forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Yazıcı'yı sezon sonuna kadar CSKA Moskova'ya kiraladı. CSKA Moskova'nın Yusuf Yazıcı'yı transfer ederken yaptığı tanıtım sosyal medyada büyük tepki görmüştü. Rus basınında Yusuf Yazıcı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
Rus basını Yusuf Yazıcı'yı konuşuyor! "Lille'deki problemler..."
Fransız ekibi Lille'de son dönemde forma şansı bulamayan Yusuf Yazıcı, sezon sonuna kadar CSKA Moskova'ya kiralanmıştı. Rus basınında bu transfer geniş yer bulmuştu. Fransa'da zaman zaman teknik direktör Galtier'in ve Gourvennec'in 'savunma' anlamında eleştirdiği Yusuf, Rusya'da da bu konuda gündeme geldi. İşte detaylar...
Şampiyonluk yaşadığı Lille ile yeni sezonda istediği forma şansını yakalayaman Yusuf Yazıcı, Rus ekibi CSKA Moskova'ya transfer olmuştu. Satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar CSKA forması giyecek olan milli futbolcu hazırlık kampında gösteridiği performansla övgü aldı.
CSKA Moskova'nın İspanya'daki kampında hazırlık maçlarında forma giyen Yusuf Yazıcı kişisel performansıyla tam not aldı. Çıktığı ilk maçta asist yapan yıldız oyuncu görev aldığı maçlarda tekniğini konuşturdu. Rus basını Yusuf Yazıcı için, "en üretken oyuncu" yorumunu yaptı.