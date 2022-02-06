Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille sahasında PSG'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lille - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lille ile PSG kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LILLE - PSG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille - PSG maçı 6 Şubat Pazar günü saat 22:45'te beIN Connect'te canlı yayınlanacak.