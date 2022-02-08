Newcastle United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Newcastle United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle United sahasında Everton'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Newcastle United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.02.2022- 15:47 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022- 15:48