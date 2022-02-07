İtalya Serie A'nın 24. haftasında Salernitana sahasında Spezia'yı ağırlayacak. Ev sahibi takım 10 puanla ligde son sırada yer alırken konuk ekip ise 25 puanla 15. sırada bulunuyor. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm merak edilenler... Bu mücadele öncesi ev sahibi Salernitana'da Stefan Strandberg, Frank Ribery, Leonardo Capezzi, Nadir Zortea, Matteo Ruggeri, Lys Mousset, Griogoris Kastanos, Vincenzo Fiorollo, Milan Djuric ve Mamadou Coulibaly gibi birçok ismin sakatlığı bulunuyor. Spezia'da ise Leo Sena sakat...
SALERNITANA-SPEZIA MAÇI NE ZAMAN?⏰ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?📺
Salernitana'nın sahasında Spezia'yı konuk edeceği maç bu akşam 22.45'te başlayacak ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
📋SALERNITANA-SPEZIA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Salernitana: Vid Belec; Sedrick Kalombo, Nadir Zortea, Frederic Veseli; Wajdi Kechrida, Andrea Schiavone, Francesco Di Tacchio, Joel Obi, Luca Ranieri; Federico Bonazzoli, Mikael.
Spezia: Ivan Provedel; Dimitris Nikolaou, Martin Erlic, Kelvin Amian; Arkadiusz Reca, Jacopo Sala, Jakub Kiwior, Viktor Kovalenko, Emmanuel Gyasi; Rey Manaj, M'Bala Nzola.
📉SALERNITANA-SPEZIA MAÇIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER
🔹Salernitana, Spezia Calcio ile oynadığı son 4 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.
🔹Spezia Calcio deplasmanda 3 maçtır kazanıyor.
🔹Salernitana kendi evinde oynadığı son 6 maçta mağlup oldu.