Salernitana - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Salernitana - Spezia muhtemel 11'ler...

Salernitana - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Salernitana - Spezia muhtemel 11'ler...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 24. hafta mücadelesinde Salernitana ile Spezia kozlarını paylaşacak. Ligde 10 puanla son sırada yer alan Salernitana, sahasında 25 puanlı Spezia'yı konuk edecek. Futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Salernitana Spezia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası haberimizde...

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.02.2022- 13:06