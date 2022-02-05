Bayern Münih - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Bayern Münih - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundeslig'da heyecan devam ediyor. Bayern Münih sahasında RB Leipzig'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Bayern Münih - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2022- 15:51