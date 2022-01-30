Mısır 2-1 Fas (MAÇ SONUCU-ÖZETİ)
Afrika Uluslar Kupası çeyrek final maçında Mısır, Fas'ı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Mısır'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Muhammed Salah ve 100. dakikada Trezeguet kaydetti. Fas'ın tek golü 7. dakikada penaltıdan Sofiane Boufal'dan geldi. Mısır'da, Galatasaray forması giyen Mustafa Muhammed 111 dakika sahada kaldı.
Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.01.2022- 21:03
Stade Omnisport Ahmadou Ahidjo'da oynanan mücadeleyi Mısır 2-1 kazandı.
Mısır'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Muhammed Salah ve 100. dakikada Trezeguet kaydetti. Fas'ın tek golü 7. dakikada penaltıdan Sofiane Boufal'dan geldi.
Mısır'da, Galatasaray forması giyen Mustafa Muhammed 111 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla Mısır Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükseldi ve Kamerun'un rakibi oldu.