Max Kruse'yi Wolfsburg transfer etti!
Bundesliga ekibi Union Berlin forması giyen Max Kruse'yi Wolfsburg transfer etti. Alman futbolcu eski takımı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.01.2022- 21:06 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022- 21:06
Kulüpten yapılan açıklamada, Alman oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Alman oyuncunun, Pazartesi günü yapılacak sağlık kontrollerinden sonra kendisini Wolfsburg'a bağlayan sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.
Max Kruse, 2019-20 yılında Fenerbahçe forması da giymişti.
Tecrübeli oyuncu, bu sezon Union Berlin formasıyla çıktığı 23 maçta, 8 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi.