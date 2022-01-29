Hull City 2-0 Swansea City (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Championship 29. hafta mücadelesinde Hull City evinde Şota yönetiminde çıktığı ilk maçta Swansea City'i 2-0 mağlup etti. Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Tom Eaves ve 17. dakikada Lewis-Potter kaydetti.
Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.01.2022- 20:01
Hull City ile üst üste 3. galibiyetini aldı. Takımın yeni teknik direktörü Şota Arveladze de ilk maçına galibiyetle başladı.
Hull City bu galibiyetle puanı 32'ye çıkartırken, Swansea City 32 puanda kaldı.
Hull City 30. haftada Preston'u konuk edecek. Swansea City ise Luton Town'u ağırlayacak.