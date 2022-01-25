Danimarka'nın EURO 2020'de Finlandiya ile oynadığı mücadelede kalp krizi geçiren ve Serie A kuralları gereği Inter'den ayrılmak zorunda kalan Christian Eriksen, Hollanda ekibi Ajax'ın genç takımı ile antrenmanlara başladı. (GS spor haberleri)

Danimarka'nın EURO 2020'de Finlandiya ile oynadığı mücadelede kalp krizi geçiren ve Serie A kuralları gereği Inter'den ayrılmak zorunda kalan Christian Eriksen, Ajax'ın genç takımıyla antrenmalara başladı. Hollanda temsilcisi, Danimarklı futbolcunun yeni bir takım bulana dek idmanlara katılacağını duyurdu.

Hollanda devi Ajax, EURO 2020'de geçirdiği kalp krizi sonrasında Inter'den ayrılmak zorunda kalan ve şu anda kulüpsüz olan Christian Eriksen'in yeni bir takım bulana kadar Jong Ajax'la antrenmanlara çıkacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama, "Efsaneler her zaman hoş karşılanır. Christian Eriksen bu hafta Jong Ajax ile antrenmanlara çıkıyor. Danimarklı futbolcu yeni bir takım bulana kadar formunu korumak adına idmanlarına devam edecek." denildi.



BRENTFORD'UN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Premier Lig ekiplerinden Brentford, Danimarka'nın EURO 2020'de Finlandiya ile oynadığı mücadelede kalp krizi geçiren ve Serie A kuralları gereği Inter'den ayrılmak zorunda kalan Christian Eriksen'e 6 aylık sözleşme teklif etmişti.