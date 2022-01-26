TRANSFER HABERİ: Eski Beşiktaşlı Marcelo Guedes Lyon'dan ayrıldı!

Fransız Ligi takımlarından Lyon, Brezilyalı defans oyuncusu Marcelo Guedes ile yollarını ayırdığını açıkladı. 2017 yılında Beşiktaş'tan 7 milyon Euro karşılığında Lyon'a transfer olan Marcelo, Fransız ekibinde 167 maçta görev aldı. | Son dakika spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2022- 14:07