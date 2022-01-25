Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'in süper yıldız Neymar, NFT dünyasına adım attı. PSG'den takım arkadaşları Marco Verratti ve Leandro Paredes ile birlikte iki parça NFT satın aldı. Brezilyalı yıldız, bu alım için 1 milyon Euro'dan fazla para harcadı. İşte detaylar...

Neymar da NFT dünyasına giren ünlüler kervanına katıldı. Geçen yıl, NFT kısaltmasıyla bilinen 'takas edilemeyen tokenler' dünya çapında yaklaşık 40 milyar Dolar'ın üzerinde bir ivme kazandı ve bazı yıldız futbolcular da buna dahil oldu.

Real Madrid'den Luka Modric kendi NFT koleksiyonunu yaratırken Paris Saint-Germain'den Neymar da iki parça için 1 milyon Euro'dan fazla para harcadı. Brezilyalı yıldız, bu tür tokenlar için en büyük pazar yeri olan OpenSea platformu aracılığıyla Bored Ape Yacht Club (BAYC) koleksiyonundan iki eser satın aldı.

Ödeme Ethereum kripto para birimi aracılığıyla yapıldı. Neymar çizimlerden biri için 159,99 ETH ve diğeri için 189,69 ETH ödedi. Bu ödeme ABD dolarına çevrildiğinde biri için 521 bin Dolar ve diğeri için ise 624 bin Dolar oluyor.

Neymar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takım arkadaşları Leandro Paredes ve Marco Verratti'nin de ödemenin bir kısmına dahil olduğunu bildirdi.

Bored Ape Yacht Club koleksiyonuna dünyanın tanınmış başka isimleri de ilgi gösteriyor. Liste rapçi Eminem, NBA yıldızı Stephen Curry ve popüler TV sunucusu Jimmy Fallon yer alıyor.

Neymar, geçen Kasım ayında NFT'leri geliştirmek ve pazarlamak için NFTSTAR şirketi ile bir anlaşma imzalamıştı.

NFT NEDİR?

İçerisinde resim, ses dosyası, video veya fiziksel bir varlığın dijital karşılığının kanıtını bulunduran "benzersiz dijital varlık" olarak tanımlanan NFT (Non-Fungible Token), yaygın olarak dijital sanat eserleri için kullanılırken, interaktif oyun öğeleri ve spor koleksiyon kartları gibi farklı kullanım alanı da bulunuyor. Blockchain teknolojisinin beraberinde getirdiği büyük yeniliklerden biri olan NFT, dijital varlıkların Blockchain ile imzalanarak kripto para birimleriyle satılması anlamına geliyor.