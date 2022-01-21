İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana, transfer hedefi Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ı belirledi.
TRANSFER HABERLERİ - Lille forması giyen Burak Yılmaz'a İtalya Serie A'dan talip çıktı!
Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille forması giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a, İtalya Serie A'dan talip çıktı. İtalyan basınında yer alan haberde Salernitana'nın Burak Yılmaz'a talip olduğu iddia edildi. 36 yaşındaki milli futbolcunun sezon sonunda Lille ile sözleşmesi sona eriyor.
Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2022- 17:10
Fotomac.com.tr'nin İtalyan basınından derlediği habere göre; Salernitana Sportif Direktörü Walter Sabatini'nin, tecrübeli futbolcuyu ana transfer hedeflerinden biri olarak düşündüğü aktarıldı.
Haberde, Burak Yılmaz'ın, ligde 21 maçta 13 gol atan takımın gol yükünü çözeceği ancak transferin de şu an için ütopya olarak görüldüğü belirtildi.