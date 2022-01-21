Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 36 yaşındaki Burak Yılmaz, bu sezon forma giydiği 26 maçta 6 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu. Tecrübeli golcü, geçen sezon Lille ile şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza atmıştı.