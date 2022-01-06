06 Ocak 2022, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City'de Pep Guardiola'nın corona virüsü testi pozitif çıktı!

Manchester City’de Pep Guardiola şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 Giriş Tarihi: 06.01.2022

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, corona virüsü testi pozitif çıkan 50 yaşındaki teknik adamın yarın Swindon Town ile oynanacak Federasyon Kupası maçında kulübedeki yerini alamayacağı kaydedildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, corona virüsü testi pozitif çıkan 50 yaşındaki teknik adamın yarın Swindon Town ile oynanacak Federasyon Kupası maçında kulübedeki yerini alamayacağı kaydedildi.

Manchester City'de 14 personel ve 7 futbolcu, corona virüsü nedeniyle karantinada bulunuyor.

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