Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Eintracht Frankfurt sahasında Arminia Bielefeld'i ağırladı. Mücadeleyi 2-0 konuk ekip kazandı.
A. Bielefeld'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Wimmer ve 27'de Schopf kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Arminia Bielefeld'in yenilmezlik serisi 5 maça çıktı ve 21 puana yükseldi. Frankfurt'un galibiyet hasreti 3 maça çıkarken 28 puanda kaldı.
Ligin 21. haftasında Frankfurt deplasmanda Stuttgart'a konuk olacak. Bielefeld ise sahasında Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak.