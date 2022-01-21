Eintracht Frankfurt 0-2 Arminia Bielefeld (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Arminia ilk yarıda fişi çekti!

Almanya Bundesliga'nın 20. hafta açılış maçında Eintracht Frankfurt ile Arminia Bielefeld karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 2-0 kazandı ve yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Frankfurt'un galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.01.2022- 01:25