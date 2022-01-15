Lille de bu sezon istediği kadar foma şansı bulamayan Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, adım adım CSKA Moskova'ya transfer oluyor.
TRANSFER HABERLERİ - A Milli Futbolcu Yusuf Yazıcı CSKA Moskova için sağlık kontrolünden geçti
Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen ve 2019 yılında 17.50 milyon Euro karşılığında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, bu sezon Fransız ekibinde istediği kadar forma şansı bulamamıştı. Yıldız futbolcunun yeni adresi Rus ekibi CSKA Moskova oldu.
Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.01.2022- 16:48
Lille kulübüyle anlaşma sağlayan CSKA kulübünün Yusuf Yazıcı ve menajerin Moskova'ya davet ettiği ve sağlık kontrollerinin yapıldığı öğrenildi.
Menajer Adem Cebeci Rus basınına yaptığı açıklamada, "Her şey yolunda gitti, yakın zamanda kulüplerden açıklama yapılacak onları bekleyin" ifadelerini kullandı.