Cezayir 0-0 Sierra Leone (MAÇ SONUCU-ÖZET) Feghouli 64 dakika görev aldı
Galatasaraylı Sofiane Feghouli'nin formasını giydiği Cezayir, Afrika Uluslar Ligi E Grubu ilk maçında Sierra Leone ile 0-0 berabre kaldı. Feghouli bu karşılşmada 64 dakika sahada kaldı.
Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.01.2022- 18:21 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022- 18:21
Stade Omnisport de Douala'da oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli 64 dakika sahada kaldı.
Cezayir, E Grubu ikinci maçında Ekvator Ginesi ile karşılaşacak. Sierra Leone ise Fildişi sahili ile oynayacak.