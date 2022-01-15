Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Erling Haaland, Freiburg'u 5-1 yendiği karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu. "Borussia Dortmund şu anda gelecek sezon için bir karar vermem doğrultusunda bana baskı kuruyor" dedi.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un formasını giyen Erling Haaland, Avrupa'nın 1 numaralı transfer gündemi konumunda.

Dortmund'un Bundesliga maçında Freiburg'u 5-1 yendiği karşılaşmada 2 gol atan Norveçli hücumcu, sarı siyahlılarda 77. maçında 78. golünü attı.

Karşılaşma sonrasında sık sık adının karıştığı transfer söylentileri sorulan Haaland, "Borussia Dortmund şu anda gelecek sezon için bir karar vermem doğrultusunda bana baskı kuruyor. Ama ben sadece futbol oynamak istiyorum. Sanırım bu yüzden kısa süre içerisinde bir karar vermem gerekecek. Kulübüme saygı duyduğum için şu ana kadar konuşmamıştım." diyerek sitemini belli etti.

Real Madrid, Barcelona, Liverpool ve Manchester City gibi kulüplerin yaz transfer döneminde 1 numaralı hedefinin olmasının beklendiği Haaland, OPTA verilerine göre Borussia Dortmund'un iç sahadaki 2000. golünü kaydetti.