Tottenham-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan yarı final mücadeleleri ile devam ediyor. Yarı final karşılaşmasında Tottenham ile Chelsea, Tottenham Hotspur Stadium'da rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İlk maçı 2-0 kazanan maviler rövanş öncesinde avantajlı konumda. Öte yandan Antonio Conte'nin ise öğrencilerine güveni tam. Tottenham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Romelu Lukaku, Heung-min Son, Harry Kane, Timo Werner gibi isimler oynayacak mı? İşte maç öncesinde öne çıkan tüm detaylar...

İngiltere'de Lig Kupası heyecanı yaşanıyor. Carabao Cup Yarı Final rövanş maçında Tottenham ile Chelsea, Tottenham Hotspur Stadium'da karşı karşıya gelecek. İlk maçı Kai Havertz ve Ben Davies'in (K.K) attığı gollerle 2-0 kazanan Chelsea, rövanş öncesinde avantajlı konumda. Öte yandan Tottenham ise Antonio Conte yönetiminde bu kupayı istiyor. İşte Tottenham - Chelsea maçına dair detaylar...

İŞTE İLK 11'LER:

Tottenham'ın 11'i: Gollini; Tanganga, Sánchez, Davies; Doherty, Hojbjerg, Lo Celso, Winks, Emerson; Lucas Moura, Kane

Chelsea'nin 11'i: Kepa; Rüdiger, Christensen, Sarr; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Hudson-Odoi; Mount, Werner; Lukaku

TOTTENHAM - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bugün 22:45'te oynanacak olan Tottenham - Chelsea maçı BeinSports 2'den canlı yayınlanacak.

TUCHEL İLE CONTE BİR KEZ DAHA KARŞI KARŞIYA

Yarı final ilk maçında iki başarılı teknik adam bir kez daha karşı karşıya gelmişti. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleden Thomas Tuchel'in takımı 2-0 galip ayrılmıştı. Bu kez ev sahibi tarafta olan Antonio Conte, rakibine cevap vermek istiyor.

İki ekip Premier Lig'de 23 Ocak tarihinde karşı karşıya gelecek.