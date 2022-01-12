İngiltere'de Lig Kupası heyecanı yaşanıyor. Carabao Cup Yarı Final rövanş maçında Tottenham ile Chelsea, Tottenham Hotspur Stadium'da karşı karşıya gelecek. İlk maçı Kai Havertz ve Ben Davies'in (K.K) attığı gollerle 2-0 kazanan Chelsea, rövanş öncesinde avantajlı konumda. Öte yandan Tottenham ise Antonio Conte yönetiminde bu kupayı istiyor. İşte Tottenham - Chelsea maçına dair detaylar...
İŞTE İLK 11'LER:
Tottenham'ın 11'i: Gollini; Tanganga, Sánchez, Davies; Doherty, Hojbjerg, Lo Celso, Winks, Emerson; Lucas Moura, Kane
Chelsea'nin 11'i: Kepa; Rüdiger, Christensen, Sarr; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Hudson-Odoi; Mount, Werner; Lukaku
TOTTENHAM - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bugün 22:45'te oynanacak olan Tottenham - Chelsea maçı BeinSports 2'den canlı yayınlanacak.
TUCHEL İLE CONTE BİR KEZ DAHA KARŞI KARŞIYA
Yarı final ilk maçında iki başarılı teknik adam bir kez daha karşı karşıya gelmişti. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleden Thomas Tuchel'in takımı 2-0 galip ayrılmıştı. Bu kez ev sahibi tarafta olan Antonio Conte, rakibine cevap vermek istiyor.
İki ekip Premier Lig'de 23 Ocak tarihinde karşı karşıya gelecek.