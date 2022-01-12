İngiltere Lig Kupası'nda heyecan yarı final mücadeleleri ile devam ediyor. Yarı final karşılaşmasında Tottenham ile Chelsea, Tottenham Hotspur Stadium'da rövanş mücadelesinde karşı karşıya. İlk maçı 2-0 kazanan maviler rövanş öncesinde avantajlı konumda. Öte yandan Antonio Conte'nin ise öğrencilerine güveni tam. Tottenham - Chelsea müsabakasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İngiltere'de Lig Kupası heyecanı yaşanıyor. Carabao Cup Yarı Final rövanş maçında Tottenham ile Chelsea, Tottenham Hotspur Stadium'da karşı karşıya geliyor. İlk maçı Kai Havertz ve Ben Davies'in (K.K) attığı gollerle 2-0 kazanan Chelsea, rövanşta avantajlı konumda. Öte yandan Tottenham ise Antonio Conte yönetiminde bu kupayı istiyor. Tottenham - Chelsea maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE İLK 11'LER:

Tottenham'ın 11'i: Gollini; Tanganga, Sánchez, Davies; Doherty, Hojbjerg, Lo Celso, Winks, Emerson; Lucas Moura, Kane

Chelsea'nin 11'i: Kepa; Rüdiger, Christensen, Sarr; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Hudson-Odoi; Mount, Werner; Lukaku

TOTTENHAM - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tottenham - Chelsea maçı bugün saat 22:45'te başladı. Mücadele BeinSports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

TUCHEL İLE CONTE BİR KEZ DAHA KARŞI KARŞIYA

Yarı final ilk maçında iki başarılı teknik adam bir kez daha karşı karşıya gelmişti. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleden Thomas Tuchel'in takımı 2-0 galip ayrılmıştı. Bu kez ev sahibi tarafta olan Antonio Conte, rakibine cevap vermek istiyor.

İki ekip Premier Lig'de 23 Ocak tarihinde karşı karşıya gelecek.