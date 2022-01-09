10 Ocak 2022, Pazartesi
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Ligin 20. haftasında oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmada Lyon 7. dakikada Paqueta'nın golüyle öne geçerken, Paris Saint-Germain bu gole 76. dakikada Thilo Kehrer ile karşılık verdi.
Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve 1-1'lik skor ortaya çıktı.
Bu sonucun ardından PSG 47, Lyon ise 25 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında PSG kendi sahasında Brest ile karşılaşacak. Lyon ise Troyes deplasmanına konuk olacak.
Lyon 1-1 PSG (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain deplasmanda Lyon ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Lyon 7. dakikada Paqueta'nın golüyle öne geçerken, Paris Saint-Germain bu gole 76. dakikada Thilo Kehrer ile karşılık verdi.
Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain deplasmanda Lyon ile karşı karşıya geldi.
Ligin 20. haftasında oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmada Lyon 7. dakikada Paqueta'nın golüyle öne geçerken, Paris Saint-Germain bu gole 76. dakikada Thilo Kehrer ile karşılık verdi.
Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve 1-1'lik skor ortaya çıktı.
Bu sonucun ardından PSG 47, Lyon ise 25 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında PSG kendi sahasında Brest ile karşılaşacak. Lyon ise Troyes deplasmanına konuk olacak.
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