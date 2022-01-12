İtalya Süper Kupa final maçında Inter ile Juventus kozlarını paylaşacak. İşte maç öncesi tüm bilgiler...
INTER JUVENTUS İLK 11'LER
Inter: Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoglu, Perisic - Lautaro, Dzeko.
Juventus: Perin - De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro - Bernardeschi, McKennie, Locatelli, Rabiot - Kulusevski, Morata.
INTER – JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Inter - Juventus İtalya Süper Kupa maçı, 12 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 23.00'de başlayacak. Zorlu müsabaka Milan'da, Stadio Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak. Bu zorlu karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak.