Inter Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Inter Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İtalya Süper Kupa final maçında Inter ile Juventus karşı karşıya gelecek. Peki; Inter-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2022- 22:28