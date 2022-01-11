Tottenham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Tottenham - Chelsea maçı canlı izle)

İngiltere Lig Kupası'nda yarı final heyecanı devam ediyor. Ada'nın 2 devi Tottenham ile Chelsea, Tottenham Hotspur Stadium'da kozlarını paylaşacak. İlk maçı 2-0 kazanan maviler rövanş öncesinde avantajlı konumda. Öte yandan Antonio Conte'nin ise öğrencilerine güveni tam. Tottenham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Romelu Lukaku, Heung-min Son, Harry Kane, Timo Werner gibi isimler oynayacak mı? İşte karşılaşma öncesinde öne çıkan tüm detaylar...

İngiltere'de Lig Kupası heyecanı yaşanıyor. Carabao Cup Yarı Final rövanş maçında Tottenham ile Chelsea, Tottenham Hotspur Stadium'da karşı karşıya gelecek. İlk maçı Kai Havertz ve Ben Davies'in (K.K) attığı gollerle 2-0 kazanan Chelsea, rövanş öncesinde avantajlı konumda. Öte yandan Tottenham ise Antonio Conte yönetiminde bu kupayı istiyor. İşte Tottenham - Chelsea maçına dair detaylar...

TOTTENHAM - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

12 Ocak 2022 Saat 22:45'te oynanacak olan Tottenham - Chelsea maçı Nesine.com'dan canlı yayınlanacak.

TUCHEL İLE CONTE BİR KEZ DAHA KARŞI KARŞIYA

Yarı final ilk maçında iki başarılı teknik adam bir kez daha karşı karşıya gelmişti. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleden Thomas Tuchel'in takımı 2-0 galip ayrılmıştı. Bu kez ev sahibi tarafta olan Antonio Conte, rakibine cevap vermek istiyor.

İki ekip Premier Lig'de 23 Ocak tarihinde karşı karşıya gelecek.

YILDIZLARDA SON DURUM NE?

Dev maç öncesinde bazı yıldızların ise son durumu merak ediliyor. Karşılaşma öncesinde Tottenham tarafında en önemli eksik sakatlığı sebebiyle Güney Koreli yıldız Heung-min Son. Son'un bu maçta oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor. Tottenham'ın diğer eksikleri ise Romero, Sessegnon, Bergwijn.

Chelsea tarafında ise çok daha önemli eksikler var. Bu karşılaşmada başta N'Golo Kante, Timo Werner ve Reece James olmak üzere, Christensen, Chilwell ve Thiago Silva'nın bu karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Lloris; Sanchez, Tanganga, Davies; Doherty, Skipp, Hojbjerg, Royal ; Dele, Son; Kane.

Chelsea: Arrizabalaga, Azpilicueta, Rudiger, Sarr, Alonso, Mount, Jorginho, Niguez, Havertz, Ziyech, Lukaku.

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