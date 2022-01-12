İspanya Süper Kupa yarı final maçında Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
BARCELONA REAL MADRID İLK 11'LER
Barcelona: ter Stegen; Alves, Araujo, Pique, Alba; F. de Jong, Busquets, Gavi; Dembele, Torres, L. de Jong.
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Fernandez, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Vinicius Jr., Benzema.
BARCELONA REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Barcelona ile Real Madrid arasında oynanan yarı final maçı saat 22.00'de başladı. Dev karşılaşma tivibu spor 3'ten canlı yayınlanıyor.