Barcelona Real Madrid maçı CANLI İZLE (Barcelona-Real Madrid canlı anlatım)

İspanya Süper Kupa yarı final maçında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Barcelona-Real Madrid maçının tüm detayları ve karşılaşmanın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2022- 21:58