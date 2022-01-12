İtalya Süper Kupa final maçında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile Juventus kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...
INTER JUVENTUS İLK 11'LER
Inter: Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Perisic - Lautaro, Dzeko.
Juventus: Perin - De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro - Bernardeschi, McKennie, Locatelli, Rabiot - Kulusevski, Morata.
INTER – JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Inter - Juventus İtalya Süper Kupa maçı, saat 23.00'de başladı. Zorlu müsabaka Milan'da, Stadio Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanıyor ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.