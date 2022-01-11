Mısır 0-1 Nijerya (MAÇ SONUCU-ÖZET) Mostafa Mohamed 58 dakika görev aldı
Galatasaray'ın yıldız ismi Mostafa Mohamed, Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası D Grubu ilk maçında Nijerya ile oynadığı ve 1-0 kaybettiği maçta 58 dakika görev aldı.
Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.01.2022- 21:21
Stade Omnisport Roumde Adjia'da oynanan mücadeleyi Niyerja 1-0 kazandı.
Nijerya'ya galibiyeti getiren golü 30. dakikada Kelechi Iheanacho kaydetti.
Galatasaray'da Mısırlı forvet Mustafa Muhammed maçta 58. dakikada yerini Ramadan Sobhi'ye bıraktı.
Nijerya E Grubu ikinci maçında 15 Ocak'ta Sudan ile karşı karş��ya gelecek. Mısır ise Gine Bissau ile oynayacak.