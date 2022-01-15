Juventus 2-0 Udinese (MAÇ SONUCU-ÖZET) Tolgay Arslan 85 dakika oyunda kaldı!

İtalya Ligi'nin 22. haftasında Juventus, evinde Udinese'yi konuk etti. Siyah beyazlılar, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Juventus 19. dakikada Dybala ile öne geçti. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran ev sahibi ekip rakibine pozisyon vermesine rağmen kalesini gole kapattı. 79. dakikada Weston McKennie'nin golüyle fark ikiye çıktı ve Juventus üç puanı kaptı. Mücadelede Udineseli Türk asıllı oyuncu Tolgay Arslan, ilk 11'de başladığı maçta 85 dakika sahada kaldı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.01.2022- 01:44 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022- 01:50