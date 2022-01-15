Afrika Kupası'nda Nijerya son 16'da!

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda iki maç oynandı. Nijerya, Sudan'ı 3. dakikada Samuel Chukwueze, 45. dakikada Taiwo Awoniyi ve 46. dakikada Moses Simon'un golleriyle 3-1 yendi. Sudan'ın tek golü, 70. dakikada Walieldin Khidir'den geldi. Gruptaki diğer karşılaşmada ise Mısır, Gine Bissau'yu Muhammed Salah'ın 69. dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.01.2022- 01:16