Borussia Dortmund'lu Erling Haaland'dan transfer sözleri! "İspanya..."

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da kariyerini sürdüren Erling Haaland, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tatil için İspanya'da bulunan Norveçli yıldız, gelecek sezon nerede oynayacağına dair gelen soruya "Burada, İspanya'da oynayacağım" dedi. İşte detaylar...

Sezon sonunda Dortmund'dan ayrılması beklenen Erling Haaland'ın yeni adresi futbol dünyasının en merak edilen konularından biri.

Haaland'ın Alman ekibiyle 2024 yılına dek sözleşmesi bulunuyor, ancak Haziran ayında 75 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi devreye girecek.

Real Madrid, Barcelona, Manchester United ve PSG başta olmak üzere Avrupa'nın birçok önemli takımı bu bonservis bedelini ödemeye hazır.

NE SÖYLEDİ?

Devre arası tatilini İspanya'nın Marbella kentinde geçiren Haaland, bireysel çalışmalarını da burada sürdürüyor. Dortmund, Bundesliga'da sezonun ikinci yarısını 9 Ocak'taki Eintracht Frankfurt maçıyla açacak.

AS'ın haberine göre; Marbella sokaklarında Haaland'a rastlayan bir grup futbolsever, yıldız golcüye gelecek sezon nerede oynayacağını sordu. Haaland ise onlara gülümseyerek, "Burada, İspanya'da oynayacağım" yanıtını verdi.

Haaland takım ismi vermese de, söz konusu İspanya olduğunda Real Madrid'in bir numaralı favori olduğu bir gerçek. Barcelona'nın da Haaland için girişimlerde bulunduğu öne sürülmüştü, ancak ekonomik zorluklar yaşayan kulübün, maaş konusunda Real Madrid'le rekabet etmesi zor görünüyor.

Dortmund formasıyla çıktığı 75 maçta 76 gol atan Haaland, maç başına bir gol ortalamasının üzerine çıkmış durumda. Cristiano Ronaldo, Real Madrid'de 438 maçta 450 gol atarak benzer bir istatistik yakalamıştı.

DORTMUND PES ETMİYOR

Haaland'ı bir sezon daha takımda kalmaya ikna etmek isteyen Dortmund, yetenekli golcünün maaşını yıllık 20 milyon euro'ya yükseltmeyi teklif etti. Ancak Haaland'ın kariyerini bir üst seviyeye taşımak için ayrılmaya kararlı olduğu konuşuluyor.

Birkaç gün önce Instagram'dan bir paylaşım yapan Haaland, "Dortmund'da önümüzde altı ay, kariyerimin en iyi altı ayı olacak" mesajını vermişti.

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