09 Ocak 2022, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Venezia 0-3 Milan (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Milan 3 puanı 3 golle aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.01.2022

İtalya Serie A'da 21. hafta karşılaşmasında Milan, deplasmanda Venezia'yı 3-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Milan'a galibiyeti getiren golü 2. dakikada Zlatan Ibrahimovic, 48. ve 59. (penaltı) dakilalarda Theo Hernandez kaydetti.

İtalya Serie A 21. hafta mücadelesinde Milan, deplasmanda Venezia ile karşı karşıya geldi.

Stadio Pierluigi Penzo'da oynanan mücadeleyi Milan, 3-0 kazandı.

Milan'a galibiyeti getiren golü 2. dakikada Zlatan Ibrahimovic, 48. ve 59. (penaltı) dakilalarda Theo Hernandez kaydetti.

Milan'da bu maçta attığı golle toplamda 8 kez ağları sarsmayı başaran 40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor.

Venezia'da 58. dakikada Svoboda kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla puanını 48 yapan Milan, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Venezia ise 17 puanda kaldı.

Milan ligin 22. haftasında Spezia'yı konuk edecek. Venezia ise Inter deplasmanına gidecek.
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