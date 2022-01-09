Udinese 2-6 Atalanta (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 21. haftasında Udinese ile Atalanta karşı karşıya geldi. Tam 8 gol atılan maçı Atalanta 6-2'lik skorla kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

İtalya Serie A'nın 21. haftasında Udinese ile Atalanta karşı karşıya geldi. Tam 8 gol atılan maçı Atalanta 6-2'lik skorla kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Atalanta'nın golleri Pasalic, Muriel (2), Malinovskyi, Maehle, Pessina'dan geldi.

Udinese'nin skorları ise Beto'nun golü ve Djimsiti'nin kendi kalesine attığı golle geldi.

Bu sonuçla Atalanta 41 puana yükseldi. Udinese ise 20 puanda kaldı.

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