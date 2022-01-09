09 Ocak 2022, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Napoli 1-0 Sampdoria (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Napoli Sampdoria’yı tek golle geçti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.01.2022

İtalya Serie A'nın 21. hafta maçında Napoli ile Sampdoria karşı karşıya geldi. Ligde şampiyonluk yarışını sürdüren Napoli, sahasında tek golle 3 puana uzandı.

İtalya Serie A'nın 21. hafta maçında Napoli ile Sampdoria karşı karşıya geldi. Ligde şampiyonluk yarışını sürdüren Napoli, sahasında tek golle 3 puana uzandı.

Napoli'ni golü 43. dakikada Petagna'dan geldi.

Bu sonucun ardından Napoli 43 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü. Sampdoria ise 20 puanda kaldı.

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