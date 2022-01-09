09 Ocak 2022, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Sevilla 1-0 Getafe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sevilla tek golle 3 puanı aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.01.2022

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Ligin 20. haftasında Sevilla ile Getafe karşı karşıya geldi. Maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Ligin 20. haftasında Sevilla ile Getafe karşı karşıya geldi. Maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Sevilla'ya galibiyeti getiren gol 22. dakikada Rafa Mir'den geldi.

Bu sonuçla Sevilla 44 puana yükseldi. Getafe ise 18 puanda kaldı.

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