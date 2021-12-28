28 Aralık 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona Ferran Torres'i resmen açıkladı!

Barça açıkladı! Ferran Torres...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 Giriş Tarihi: 28.12.2021

İspanya La Liga takımlarından Barcelona, Manchester City'de forma giyen İspanyol kanat oyuncusu Ferran Torres'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Barcelona, Valencia altyapısından yetişen ve son olarak Manchester City'de oynayan Ferran Torres'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Katalan devinin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ferran Torres, 30 Haziran 2027'ye dek kendisini Barcelonalı yapan sözleşmeyi resmen imzaladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Quaresma’ya Covid şoku! Quaresma'ya Covid şoku!
Barça’da bir Covid şoku daha! Barça'da bir Covid şoku daha!
Kırmızı Şeytanlar Newcastle’a takıldı! Kırmızı Şeytanlar Newcastle'a takıldı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör