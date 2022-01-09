Roma 3-4 Juventus (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Ligin 21. haftasında Roma ile Juventus karşı karşıya geldi. Tam 7 golün atıldığı ve temposuyla nefes kesen maçı Juventus 4-3'lük skorla kazandı.

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Ligin 21. haftasında Roma ile Juventus karşı karşıya geldi. Tam 7 golün atıldığı ve temposuyla nefes kesen maçı Juventus 4-3'lük skorla kazandı.

Maçta gol perdesini 11. dakikada Tammy Abraham açtı. Bu gole Juventus cephesinden yanıt 18'de Dybala'dan geldi. Ev sahibi ekip 48'de Mkhitaryan ve 53'te Pellegrini'nin golleriyle skoru 3-1'e getirdi. Ancak Juventus, 70. dakikada Locatelli, 72. dakikada Kulusevski, 77. dakikada De Sciglio'nun attığı gollerle maçı 4-3'e getirmeyi başardı.

Roma 83. dakikada Pellegrini ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Juventus'ta ise De Ligt 81. dakikada kırmızı kart g��rerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Juventus 38 puana yükseldi. Roma ise 32 puanda kaldı.

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