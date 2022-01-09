09 Ocak 2022, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Nottingham Forest 1-0 Arsenal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Arsenal FA Cup’a veda etti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.01.2022

FA Cup'ta heyecan sürüyor. 3. tur maçında Nottingham Forest ile Arsenal karşı karşıya geldi. Arsenal maçtan 1-0 mağlup ayrılarak kupaya veda etti.

FA Cup'ta heyecan sürüyor. 3. tur maçında Nottingham Forest ile Arsenal karşı karşıya geldi. Mutlak favori olarak çıktığı maçta Arsenal, sahadan1-0 mağlup ayrılarak kupaya veda etti.

Mücadeledeki tek gol 83. dakikada Grabban'dan geldi.

4. tura yükselen Nottingham Forest, Leicester City ile eşleşti.

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