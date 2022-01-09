09 Ocak 2022, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Nantes 0-0 Monaco (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Zorlu maçta gol sesi çıkmadı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.01.2022

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Ligin 20. haftasında Nantes ile Monaco karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Ligin 20. haftasında Nantes ile Monaco karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Nantes 29 puana, Monaco ise 30 puana yükseldi.

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