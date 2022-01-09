09 Ocak 2022, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Inter - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Inter - Lazio maçı saat kaçta?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.01.2022

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile Lazio karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Inter - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İtalya Serie A'da, Inter ile Lazio karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Inter - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - LAZIO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Lazio maçı 9 Ocak Pazar günü saat 22:45'de başlayacak ve müsabaka S Sport 2'de canlı olarak yayınlanacak.

INTER - LAZIO MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Correa, Martinez

Lazio: Strakosha; Marusic, Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Anderson

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