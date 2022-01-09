Inter - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile Lazio karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Inter - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

👉 INTER - LAZIO MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

İtalya Serie A'da, Inter ile Lazio karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Inter - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - LAZIO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Lazio maçı 9 Ocak Pazar günü saat 22:45'de başlayacak ve müsabaka S Sport 2'de canlı olarak yayınlanacak.

INTER - LAZIO MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Correa, Martinez

Lazio: Strakosha; Marusic, Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Anderson

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ