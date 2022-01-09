09 Ocak 2022, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Rayo Vallecano 1-1 Real Betis (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Vallecano ile Betis yenişemedi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.01.2022

İspanya La Liga'nın 20. haftasında Rayo Vallecano ile Real Betis karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İspanya La Liga'nın 20. haftasında Rayo Vallecano ile Real Betis karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Vallecano'nun golü Balliu kaydederken, Real Betis'in golü ise Canales'ten geldi.

Deplasman ekibi Moreno'nun kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçla Vallecano puanını 31'e, Real Betis ise 34'e yükseltti.

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