Leverkusen 2-2 Union Berlin (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor. Ligin 18. haftasında Bayer Leverkusen ile Union Berlin karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Bayer Leverkusen ile Union Berlin kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Maçta gol perdesini 38. dakikada Patrick Schik açtı ve Leverkusen'i 1-0 öne geçirdi. 45. ve 50. dakikalarda Prömel'in attığı 2 golle Union Berlin 2-1 öne geçti. Karşılaşmada son sözü 84. dakikada Jonathan Tah söyledi ve maç 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla birlikle Bayer Leverkusen 29 puana, Union Berlin ise 28 puana yükseldi.

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