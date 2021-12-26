26 Aralık 2021, Pazar
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Marca'da yer alan habere göre Katalan ekibi, 10 maçta oynaması halinde 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu otomatik olarak devreye girecek olan Yusuf Demir'i oynatmama kararı aldı.
Bu zamana kadar 9 maça çıkan Türk asıllı futbolcunun ekonomik durumlar nedeniyle bonservisin almama kararı veren Barcelona'nın devre arasında Yusuf'u takımdan göndereceği belirtildi. Yusuf'un önce Rapid Wien'e döneceği, sonrasında ise oynayabileceği bir takıma Transfer olacağı öne sürülürken Barcelona'da kalmayacağının kesin olduğu aktarıldı.
Yusuf Demir, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 9 maçta, gol ve asist katkısı yapamadı.
Barcelona'dan Yusuf Demir kararı! Kalan maçlarda...
Barcelona'nın sezon başında Avusturya'nın Rapid Wien takımında kadrosuna kattığı Yusuf Demir konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Katalan ekibi Demir'in 10 maçta oynaması halinde 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu otomatik olarak devreye girmesin diye kalan maçlarda forma şansı vermeyecek.
Barcelona, sezon başında Avusturya'nın Rapid Wien takımından satın alma opsiyonlu kiraladığı Yusuf Demir'la ilgili dikkat çeken bir karar verdi.
Marca'da yer alan habere göre Katalan ekibi, 10 maçta oynaması halinde 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu otomatik olarak devreye girecek olan Yusuf Demir'i oynatmama kararı aldı.
Bu zamana kadar 9 maça çıkan Türk asıllı futbolcunun ekonomik durumlar nedeniyle bonservisin almama kararı veren Barcelona'nın devre arasında Yusuf'u takımdan göndereceği belirtildi. Yusuf'un önce Rapid Wien'e döneceği, sonrasında ise oynayabileceği bir takıma Transfer olacağı öne sürülürken Barcelona'da kalmayacağının kesin olduğu aktarıldı.
Yusuf Demir, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 9 maçta, gol ve asist katkısı yapamadı.
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