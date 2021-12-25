25 Aralık 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Los Angeles mahkemesinden ilginç karar! Daniel Sturridge'e para cezası

Mahkemeden ilginç karar! Sturridge’e para cezası
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 Giriş Tarihi: 25.12.2021

Bir dönem Süper Lig'de Trabzonspor forması da giyen Daniel Sturridge, ilginç bir olayla gündeme geldi. Daha önce çalınan köpeğini bulana 22.400 £ ödül vadeden İngiliz yıldızın bu parayı ödemediği iddia edildi. Los Angeles mahkemesi, Sturridge'i ödeme yapmaya mahkum etti. İşte detaylar...

İngiltere'de Manchester City, Chelsea ve Liverpool formaları giyen, Süper Lig'de ise Trabzonspor'da bir dönem futbol oynayan Daniel Sturridge, ilginç bir olayla gündeme geldi. 2019'da çalınan köpeğini bulana 22.400 £ ödül vadeden Daniel Sturridge'e köpeği bulan kişi para alamadığı gerekçesiyle dava açtı. Açılan davanın ardından Los Angeles mahkemesi, İngiliz oyuncuyu ödeme yapmaya mahkum etti.

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