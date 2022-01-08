08 Ocak 2022, Cumartesi
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Leicester'a turu getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Youri Tielemans, 25. dakikada James Maddison, 54. dakikada Harvey Barnes ve 85. dakikada Marc Albrighton attı. Watford'un tek golü 27. dakikada Joao Pedro'dan geldi.
Leicester City'de Çağlar Söyüncü maç kadrosunda yer almadı. Watford'da forma giyen Ozan Tufan ise maça ilk 11'de başladı ve 64. dakikada yerini Juraj Kucka'ya bıraktı.
Leicester adını bir üst tura yazdırırken, Watford ise Federasyon Kupası'na veda etti.
Leicester, bir sonraki maçında Everton'a konuk olacak. Watford ise Newcastle deplasmanına gidecek.
Leicester City 4-1 Watford (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Federasyon Kupası 3. Turu'nda Leicester City sahasında Watford ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip rakibini 4-1 mağlup etti. Leicester City'de Çağlar Söyüncü maç kadrosunda yer almadı. Watford'da forma giyen Ozan Tufan ise maça ilk 11'de başladı ve 64. dakikada yerini Juraj Kucka'ya bıraktı.
İngiltere Federasyon Kupası 3. Turu'nda Leicester City ile Watford karşı karşıya geldi. King Power Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Leicester 4-1'lik skorla kazandı.
Leicester'a turu getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Youri Tielemans, 25. dakikada James Maddison, 54. dakikada Harvey Barnes ve 85. dakikada Marc Albrighton attı. Watford'un tek golü 27. dakikada Joao Pedro'dan geldi.
Leicester City'de Çağlar Söyüncü maç kadrosunda yer almadı. Watford'da forma giyen Ozan Tufan ise maça ilk 11'de başladı ve 64. dakikada yerini Juraj Kucka'ya bıraktı.
Leicester adını bir üst tura yazdırırken, Watford ise Federasyon Kupası'na veda etti.
Leicester, bir sonraki maçında Everton'a konuk olacak. Watford ise Newcastle deplasmanına gidecek.
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