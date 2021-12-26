26 Aralık 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Leeds United-Aston Villa maçı Covid-19 nedeniyle ertelendi

Premier Lig’de o maç ertelendi!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.12.2021

İngiltere Premier Lig'de 28 Aralık Salı günü oynanması planlanan Leeds United - Aston Villa maçı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

İngiltere Premier Lig'de Leeds United-Aston Villa karşılaşması, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan oyuncuların karantina süresinin devam etmesi ve sakatlıkların fazlalığı nedeniyle kadro kuramayan Leeds United'dan gelen erteleme talebinin, kabul edildiği belirtildi.

İki takımın, 28 Aralık Salı günü karşılaşması planlanıyordu. Leeds United'ın bugün Liverpool ile oynaması planlanan müsabaka da aynı gerekçeyle önceden ertelenmişti.

Omicron varyantının hızla yayılmasının ardından takımlardaki Covid-19 vakaları nedeniyle İngiltere Premier Lig'de ertelenen maç sayısı ise toplam 14'e yükseldi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Tottenham - Crystal Palace | CANLI Tottenham - Crystal Palace | CANLI
Barcelona’dan Yusuf Demir kararı! Barcelona'dan Yusuf Demir kararı!
Heyecan devam ediyor! Tottenham-C. Palace maçı A Spor’da! Heyecan devam ediyor! Tottenham-C. Palace maçı A Spor'da!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör