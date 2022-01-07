08 Ocak 2022, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Swindon Town 1-4 Manchester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Manchester City kupada farklı kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.01.2022

İngiltere FA Cup karşılaşmasında Manchester City, deplasmanda Swindon Town'u 4-1 mağlup etti. Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Bernardo Silva, 28. dakikada Gabriel Jesus, 59. dakikada İlkay Gündoğan ve 82. dakikada Palmer kaydetti. Swindon Town'un tek golünü McKirdy kaydederken Manchester City, 62'de Gabriel Jesus'un ayağından bir penaltıda yararlanamadı.

İngiltere FA Cup 3. Turu'nda Manchester City, deplasmanda 2. Lig ekibi Swindon Town'a konuk oldu.

The County Ground'da oynanan maçı Manchester City 4-1 kazanarak galibiyete uzandı.

Karşılaşmada Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Bernardo Silva, 28. dakikada Gabriel Jesus, 59. dakikada İlkay Gündoğan ve 82. dakikada Palmer kaydetti. Swindon Town'un tek golünü McKirdy kaydederken Manchester City, 62'de Gabriel Jesus'un ayağından bir penaltıda yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Manchester City adını bir üst tura yazdırdı. City'nin rakibi kura çekiminin ardından belli olacak.
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