23 Aralık 2021, Perşembe

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TRANSFER HABERLERİ - La Liga devi Barcelona Manchester City'den Ferran Torres'i kadrosuna katıyor!

Barça bombayı patlatıyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.12.2021

İspanya La Liga devlerinden Barcelona, transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Katalan devi, Manchester City forması giyen Ferran Torres transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Barcelona ve Manchester City Ferran Torres transferi için anlaşmaya vardı.

AS'ta yer alan habere göre, eski Valencia forvetinin Barça'nın kış transfer dönemindeki ilk büyük imzası olacak.

Katalan kulübü bu transfer için City'ye 55+10 milyon Euro ödeyecek. Bu sezon 7 maçta görev yapan İspanyol futbolcu 3 gol ve 1 asist üretti.

Torres, Ağustos 2020'de 28 milyon Euro karşılığında Pep Guardiola'nın takımına katılmıştı.

Daha önce İspanya'ya giderek Barcelona ile presip anlaşmasına varan 21 yaşındaki yıldız için Xavi Hernandez kilit noktalarından biri oldu.

LaLiga'daki mali şartlar nedeniyle maaş bütçesi korumak zorunda olan Barcelona'da Sergino Dest, Philippe Coutinho, Samuel Umtiti ve Luuk de Jong'un da aralarında bulunduğu futbolcularla yollar ayrılabilir.

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